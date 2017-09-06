В Казани на две недели закрыли улицы Камала и Столбова

В Казани до 20 сентября ограничили движение транспорта по улицам Камала и Столбова. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, поэтапно будут ограничивать движение по улице Камала — на участке от улицы Московская до улицы Тукая. А также на улице Столбова — на участке от дома №3 до улицы Парижской Коммуны.

- Ограничение движения связано с проведением работ по ремонту проезжих частей автомобильных дорог, - говорится в сообщении.