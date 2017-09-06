Глава Минстроя России предложил начать строить деревянные многоквартирные дома

В России необходимо развивать деревянное домостроение, Минстрой уже готовит предложения по типовым проектам. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава Минстроя Михаил Мень, сообщают "Известия".

Министр отметил, что в России есть стереотип, что кирпич и бетон лучше, чем дерево. Однако есть опыт Финляндии, Швеции, Канады, где идет активное деревянное домостроение. Поэтому Минстрой, по его словам, начал разработку предложений по типовым проектам домов и по проектам их повторного применения.

- Опыт тех стран, которые я приводил в пример, говорит о том, что можно и небольшие многоквартирные дома строить, можно строить типовые детские сады для небольших населенных пунктов. И с учетом того, что у нас древесина имеется в наличии, двигаться в эту сторону нужно, — подчеркнул министр.