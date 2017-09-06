В Татарстане осудили мужчину, который расчленил брата жены и вывез в детской коляске в лес

Накануне набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего Алексея Селиванова, который жестоко убил брата жены. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила пресс-секретарь городского суда Анна Трунова.

- Суд приговорил Селиванова к 9 годам колонии строго режима, - сообщили в горсуде.

Отметим, что на суде прокуратура запросила для подсудимого 10 лет колонии строго режима.

Напомним, 30 июня текущего года 38-летний потерпевший пришел в гости к сестре и ее супругу Селиванову. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, после чего хозяева вызвали полицию. На следующий день потерпевший пришел снова, после чего мужчины повздорили и хозяин нанес гостю ножевое ранение в область грудной клетки, в результате которого последний скончался на месте. Затем Селиванов расчленил тело, сложил в детскую коляску и отвез в лес, где закопал. Фрагменты тела погибшего были найдены 6 июля в 300 метрах от одного из домов на улице Нагорной. Были обнаружены голени со стопами и предплечья.