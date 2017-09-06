Минздрав России предупредил: деньги на зарплаты врачам заканчиваются

Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) не хватает денег на зарплаты врачам и медицинскому персоналу после 2018 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минздравом записки к бюджету 2018–2020.

Речь идет о дефиците порядка 266 млрд рублей, чтобы его покрыть, Минздраву нужно из федерального бюджета 95,5 млрд рублей в 2019 году и 170,4 млрд в 2020-м.

Представитель Минздрава сказал изданию, что комментировать проект бюджета преждевременно. В Минфине сообщили, что ФОМС в 2018 году, «безусловно, обеспечит зарплаты согласно указу президента».

В 2012 году Владимир Путин так называемыми майскими указами распорядился, чтобы в 2017-м зарплата врачей должна составить 180% от средней по экономике региона, в 2018 году – 200%.

Как отметил директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин, в 2016 году здравоохранение «было самым отстающим» по выполнению майских указов Путина. В целом эти указы в прошлом году недовыполнили на 1–2%: средние зарплаты в России существенно выросли, «чего никто не предвидел».