Президент Татарстана прокомментировал слухи о «проблемах» банка «Ак Барс»

В середине августа «Ак Барс» банк вновь столкнулся с массовой рассылкой слухов в мессенджерах о проблемах банка, об отзыве лицензии

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал слухи о якобы имеющихся у банка «Ак Барс» проблемах. Об этом глава республики заявил в кулуарах на Восточном экономическом форуме, передает RNS.

- Никаких вопросов по «Ак Барсу» нет. Мы помогаем, мы — главный акционер. Это уполномоченный банк республики. Ни у кого не должно быть никаких сомнений по банку «Ак Барс». Если кто-то вам это скажет, это враги, которые не любят Россию, Татарстан. Татарстан способен поддержать «Ак Барс», - сказал Минниханов.

Напомним, в середине августа «Ак Барс» банк вновь столкнулся с массовой рассылкой слухов в мессенджерах о проблемах банка, об отзыве лицензии. В самом же банке заявили, что "обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется в стандартном порядке. Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме".