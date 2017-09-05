В «Салават Купере» в Казани заселили дом на 255 квартир

Новый 255-квартирный дом заселили сегодня в казанском микрорайоне «Салават Купере». Жилье получили участники программы социальной ипотеки, переселенцы из аварийных домов, а также молодые семьи, сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

— На сегодня предрешен вопрос запуска электрички до Казанского вокзала, что сделает «Салават Купере» еще ближе. Мы постарались — сделали хорошие детские площадки, детские сады, в следующем году заканчивается строительство школы — будет полный комплекс, — заявил глава Госжилфонда Талгат Абдуллин.

Напомним, в июне в 11-м квартале соципотечники развернули палаточный лагерь. 19 июня официально должен был сдан в эксплуатацию один из домов, однако строители вновь не уложились в срок. Отчаявшиеся получить квартиры жители поселились прямо у стройки. Тогда заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев пообещал, что все дома будут сданы в 2017-м году. Спустя некоторое время митинговавшие за своевременную сдачу домов 11-го и 12-го кварталов, свернули палаточный лагер.