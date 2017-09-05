В Казани пенсионер начал приставать к соседке на даче, а потом зарезал ее друга

В Кировском районе Казани в садовом обществе «Водозабор» 60-летний пенсионер сначала начал приставать к 40-летней соседке по дачному поселку, а потом зарезал ее сожителя, который хотел с ним поговорить. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Вечером 4 сентября женщина пошла вместе со знакомым за водой, в какой-то момент немного отстав от него.

- В этот момент к ней стал приставать 60-летний сосед по участку и угрожать изнасилованием. Знакомый женщины сообщил об этом ее 45-летнему сожителю. Тот зашел на садовый участок к злоумышленнику для разговора. Однако вскоре вышел оттуда окровавленным и умер, - сообщили следователи.

После этого пенсионер, выбежав из домика, напал с ножом на другого мужчину и ранил его в руку. Однако в драке пенсионера смогла остановить, после чего задержали полицейские. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

Возбуждено дело по статье "Убийство".