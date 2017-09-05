Химики из Казани разработали наночастицы для раннего обнаружения рака

Ученые из Казани и Новосибирска создали новый тип наночастиц, которые способны «подсвечивать» самые незаметные раковые опухоли, не причиняя вреда организму. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании New Journal of Chemistry.

Так, по словам Асии Мустафиной из Института органической и физической химии КНЦ РАН в Казани, есть несколько аналогов частиц с похожими характеристиками.

- Сложно сказать, какой препарат получит практическое применение в медицине, поэтому полученный шаг — только первый шаг на пути, - отметила она.

Отмечается, что эти частицы насыщены большим количеством контрастирующих веществ, которые вводят в организм человека, чтобы хорошо рассмотреть опухоль.

- Они в 15-20 раз лучше, чем современные препараты, которые вводят в организм на обследованиях. Именно эта способность позволит частицам уменьшить вредное влияние на организм, - говорят ученые.