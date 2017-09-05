Главный архитектор Казани раскритиковала строительство железной дороги в «Салават Купере»

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева выступила против строительства железной дороги в «Салават Купере». Об этом она сказала в ходе обсуждения госпрограммы РФ по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Госсовете РТ.

- Этот вопрос долго обсуждался. Мы неоднократно говорили о проблеме обеспечения транспортом «Салават Купере». Конечно, она большая, но просто решать в кабинетах, что там должно быть — железнодорожный транспорт, трамвай, вертолеты — это неправильно. Такие вопросы должны решаться профессионалами, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Прокофьевой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани хотят построить железную дорогу ЖК Салават Купере» - Казань-2. Отмечалось, что прогнозируемый пассажиропоток по этому маршруту составит 6 тыс. пассажиров в сутки. Время в пути от станции «Салават Купере» до станции Казань-2 займет 10 минут.