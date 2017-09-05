В России родителям тяжелобольных детей продлят больничные

Министерство здравоохранения России подготовило приказ о продлении срока больничного для родителей тяжелобольных детей, в том числе детей с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщают "Известия".

Авторы инициативы ожидают, что изменения сделают более простым получение больничного листа и денежного пособия для всех родителей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Ранее по закону поддержка детей с тяжелыми заболеваниями оказывалась до 15 лет.

Адвокат Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала, что по закону больничный взрослому и ребенку выдается на десять дней. При увеличении срока возникают трудности. При этом детям, вне зависимости от возраста, больничный нужен на гораздо более длительный срок.