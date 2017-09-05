Минниханов не стал отвечать на вопрос, хотел бы он продления договора Татарстана с Россией

Договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия истек 11 августа текущего года

Президент Татарстана Рустам Минниханов переадресовал вопрос о договоре Татарстана с Москвой властям РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Это вопрос не ко мне, а к Российской Федерации, - сказал глава республики.

Минниханов также отказался отвечать на вопрос, хотел бы он продления договора Татарстана с Россией.

Напомним, договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия истек 11 августа текущего года.

Ранее стало известно, что позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу.

А 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция Кремля о том, будет ли продлен договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.