Муж умершей певицы Хании Фархи: «Она мне приснилась, и сказала, что ей плохо»

Муж умершей народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи - директор и продюсер ансамбля «Байрам» Габдулхай Биктагиров поделился своими душевными переживаниями и рассказал, что во сне Хания Фархи попросила у него помощи. Об этом пишут «Челнинские известия».

- Лишь раз она мне приснилась во сне, и сказала, что ей плохо, ее затопило водой. Встревожился и с утра поехал на кладбище, – действительно, в одном углу могилы земля из-за дождей сильно просела. Быстро все привели в порядок. Уже заказал памятник – хочется, чтобы на нем был запечатлен светлый образ Хании, - сказал он.

Сообщается, что 7 сентября коллеги и друзья ушедшей из жизни 40 дней назад Хании Фархи соберутся в одном из ресторанов Казани на поминальный обед.

Напомним, известная певица, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи скончалась утром 27 июля. Ей было 57 лет. Певица скончалась во время поездки в Башкортостан, к матери. Артистка почувствовала себя плохо, довезти ее до больницы не смогли – она умерла в дороге. Ее похоронили на Ново-Татарском кладбище.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен, она стала известной после песни «Сагынам сине, Питрэч». Певица являлась обладательницей 15 Золотых барсов конкурса «Татар жыры».