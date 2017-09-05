Регулировщика из Татарстана насмерть сбили на трассе Екатеринбург-Курган

В Курганской области погиб 50-летний регулировщик из Татарстана, об этом ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 4 сентября в 3:40 34-летний житель Екатеринбурга на Mazda, ехавший на участке дороги, где проводился ремонт, сбил работника дорожной организации, который регулировал движение на этом участке. После этого он врезался в стоящий "Камаз".

- В результате происшествия работник дорожной организации – 50-летний житель Татарстана от полученных травм скончался на месте ДТП. Оба водителя в аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, - отметили в ГИБДД.