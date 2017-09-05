В Казани голый мужчина искупался в фонтане на Баумана: появилось видео

В Казани голый мужчина искупался в фонтане на улице Баумана. Видео появилось накануне в социальных сетях.
Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел 4 сентября рядом с подземным переходом. Выходку мужчины пресекли сотрудники полиции.
В Казани голый мужчина искупался в фонтане на улице Баумана. Видео появилось накануне в социальных сетях.
Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел 4 сентября рядом с подземным переходом. Выходку мужчины пресекли сотрудники полиции.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
|Московский или Кировский
|Ново-Савиновский
|Авиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
|Советский
|Вахитовский
|Приволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать