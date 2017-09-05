В казанском парке Победы откроется «Аллея первоклассников»

9 сентября в казанском парке Победы торжественно откроют «Аллею первоклассников». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Сообщается, что открытие «Аллеи» пройдет в рамках всероссийского праздника для первоклассников и их родителей «Дети — наше будущее».

- Гостей праздника ждут тематические площадки, где каждый ребенок попробует себя в самых разных увлечениях и профессиях. Кинологи, пожарные, химики, врачи, аквалангисты и многие другие представители популярных профессий раскроют секреты своей работы, - рассказали в дирекции парков и скверов Казани.

Открытие «Аллеи первоклассников» запланировано на 10.00, начало праздника – на 13.00.

Напомним, в этом году впервые за парты сели 14,9 тысяч учеников.