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В Казани будут судить юриста, который похитил у своих клиентов 3 млн рублей

В Казани будут судить юриста, который похитил у своих клиентов 3 млн рублей
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Фото: ProKazan.ru

В Казани будут судить 41-летнего заместителя директора одной из юридических фирм, который похитил у своих клиентов около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что подсудимый в период с 2014 по 2016 год, используя свое служебное положение, заключил с 10 клиентами от имени компании договоры об оказании юридических и риелторских услуг.

- Мужчина не выполнил взятые на себя обязательства, а полученные деньги - 3 млн рублей присвоил себе, - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что свою вину он признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

 

Люция Кашапова, 06.09.2017, 09:00
Тэги: Суд
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Комментарии

Ландыш06 сентября 2017, 09:29
Мужчина..... суперновость
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Горожанин06 сентября 2017, 09:32
Тебя пасодют - а ты не воруй. B-|
0
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