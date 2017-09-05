В Казани будут судить юриста, который похитил у своих клиентов 3 млн рублей

В Казани будут судить 41-летнего заместителя директора одной из юридических фирм, который похитил у своих клиентов около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что подсудимый в период с 2014 по 2016 год, используя свое служебное положение, заключил с 10 клиентами от имени компании договоры об оказании юридических и риелторских услуг.

- Мужчина не выполнил взятые на себя обязательства, а полученные деньги - 3 млн рублей присвоил себе, - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что свою вину он признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.