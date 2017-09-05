СМИ: в России хотят запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт

Министерство энергетики РФ предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт. Об этом заявил глава ведомства Антон Инюцын, пишут «Известия».

- Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения, - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы снизить стоимость энергоэффективных ламп.

Отметим, что сейчас в России действует ограничение на производство и продажу ламп накаливания мощностью до 100 Вт.