«Дочка» «Роснано» вложит 700 млн рублей в переработку стекла в Татарстане

Проект «Роснано» заходит на территорию индустриального парка «М-7»

Компания «АйСиЭм Гласс», которая является «дочкой» «Роснано», откроет в Татарстане завод по выпуску пеностекла. Об этом сообщила глава агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина, передает РБК.

- Завод будет располагаться на территории индустриального парка «М-7». Они берут там 2 гектара. Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Они будут выпускать пеностекло из стеклобоя, - отметила Минуллина.

Так, по ее словам, завод сможет перерабатывать 20 тыс. тонн стеклобоя в год, что позволит снизить нагрузку на полигоны по ТБО.

- Для нас это важно, так как развитие экологически чистых проектов заложено в стратегии развития республики до 2030 года, - добавила она.

Кстати, пеностекло - новый строительный материал, который используется для теплоизоляции зданий.

Напомним, в июне этого года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и президент РТ Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Чубайс принял участие в открытии завода по производству нанокомпозитных растворов компании Advenira Enterprises Inc. (США) на территории технополиса «Химград».