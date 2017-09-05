Наверх
«Дочка» «Роснано» вложит 700 млн рублей в переработку стекла в Татарстане
08:12, сегодня7
В казанском парке Победы откроется «Аллея первоклассников»
09:29, сегодня
В Казани будут судить юриста, который похитил у своих клиентов 3 млн рублей
09:00, сегодня2
СМИ: в России хотят запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт
08:39, сегодня6
Неоднозначные кредиты группы компаний «НЭФИС»
Девочка из Казани выиграла 1 млн рублей на шоу "Битва талантов"
18:01, 05.09.201714
Реклама
В Казани Регпалата попросила жильцов передвинуть построенные дома
17:45, 05.09.201747
"Ни одной самой маленькой, миленькой мышки": в парке Урицкого уничтожили всех крыс
17:15, 05.09.201723
«Тролли» уже в Казани:«Пятёрочка» запустила акцию
Гидрометцентр: холодная погода в Казани продлится до конца недели
16:49, 05.09.20177
Афиша громких событий: открытие сезона в театре Качалова, концерт «Чиж & Co» и бои TNA
16:41, 05.09.2017
В Казани возьмут на контроль ситуацию с авто, припаркованными около озера Изумрудное
16:30, 05.09.201715
"Держитесь подальше от киселя": почему казанские дети любят санатории (или не любят)
В Татарстане парня наказали за ложный донос на полицейских
16:11, 05.09.201716
Мэрия: фонтан на озере Большое Чуйково был демонтирован, но там может появиться новый
15:42, 05.09.20179
СМИ: по пути в Казань пропала фура с "химией" на 500 тысяч рублей
15:04, 05.09.201716
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
14:42, 05.09.20176
На улице Сибгата Хакима подожгли Lexus
14:32, 05.09.201722
В Челнах женщине, чьей дочери проткнули на уроке глаз ручкой, выплатят свыше 200 тыс руб
14:09, 05.09.201723
Минздрав: в Татарстане ожидается «свиной» грипп‍
13:33, 05.09.201729
Исследование: в России сократилось число жителей, считающих себя бедными
12:35, 05.09.201745
В Казани хотят установить "пустой" памятник со словами Путина
11:50, 05.09.201745
В Набережных Челнах жители возмутились граффити с мальчиком и голубем на торце дома
11:19, 05.09.201719
Минниханов потребовал снизить давление на малый бизнес в Татарстане
10:59, 05.09.201730
В Казани чиновника исполкома наказали за медленную работу
10:40, 05.09.201722
В Татарстане разыскивают школьницу, пропавшую накануне Дня знаний
10:24, 05.09.201716
Сбербанк в 2019 году планирует начать выдавать паспорта и права в своих отделениях
10:01, 05.09.201713
В Набережных Челнах для 400 евреев построят первую синагогу
09:47, 05.09.201730
В Казани на улице Академика Арбузова водитель "Москвича" разогнался до 200 км/ч
09:27, 05.09.201732
Минтранс РФ увеличит штрафы за задержку и отмену авиарейсов
09:12, 05.09.20177
PatrikMan: стиль и уверенность
09:00, 05.09.20173
Сегодня в Казани воздух прогреется до +15 градусов
06:15, 05.09.2017
В Татарстане будут судить «черного трейдера» за хищение более 165 млн рублей
18:46, 04.09.201718
Прокуратура РТ собирается купить для сотрудника квартиру в Зеленодольске
18:17, 04.09.201730
Блоги ProKazan.ru: экономия на бездомных животных убивает волонтеров или зачем нужен приют
18:03, 04.09.201763
Афиша 4-10 сентября: фестиваль аудиовизуального искусства, свияжская уха и скачки
17:53, 04.09.20171
В соседней республике Башкортостан сильный поток воды снес коляску и залил торговый центр
17:43, 04.09.201711
Обзор тендеров: жеребцы для УВД Казани и вооруженная охрана для майдана в Березовой роще
17:36, 04.09.20179
ГИБДД ищет очевидцев: в Казани водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
16:57, 04.09.201713
На проспекте Ямашева водитель KIA насмерть сбил пенсионера
16:40, 04.09.201718
«Аварийщиков» с Назарбаева переселяют в квартиру с видом на кладбище
16:39, 04.09.201765
В Казани открылся офис для обманутых дольщиков и вкладчиков
16:26, 04.09.201711
В Альметьевске установят скульптуру Тукая на велосипеде с Шурале
16:17, 04.09.201717
Завтра в Казани будет без осадков и +15 градусов
15:51, 04.09.20172
Мэр Иннополиса: в СИЗО города с момента его основания не посадили ни одного человека
15:35, 04.09.201722
В Татарстане «легковушка» столкнулась с комбайном: погиб один человек
15:33, 04.09.201713
Житель РТ после принятия православия признался в убийстве, совершенном 15 лет назад
15:03, 04.09.201723
Минтранс РФ определит список вещей, которые пассажир может взять в самолет бесплатно
14:26, 04.09.201712
В Альметьевске насмерть переехали мужчину, лежавшего на дороге
14:05, 04.09.201720
В Казани суд снова арестовал главу штаба Навального Дмитриеву
13:46, 04.09.201742
«Здесь безумно вкусная шаурма!»: студенты из Китая о жизни в Казани и отличиях культур
13:10, 04.09.201718
В Татарстане задержали участников ОПГ, которые похищали нефтепродукты
12:35, 04.09.201711
Подробности убийства в Казани женщиной-таксистом мужа: его забил арматурой ее знакомый
12:16, 04.09.201720
«Засохшие саженцы, мусор и парковка во дворе»: на что жалуются казанцы
12:10, 04.09.201714
В Казани на десять дней закрывается движение по улице Муштари
12:02, 04.09.2017
СМИ: в Татарстане татарский язык в школах собираются сделать факультативным
11:41, 04.09.2017325
В Казани Toyota частично повисла в воздухе, наехав на "Ладу"
11:37, 04.09.201719
В Казани около строящегося коттеджа погиб 8-летний мальчик
11:07, 04.09.20175
В Казани осудили мужчину, который под видом сотрудника ФСБ похитил более 700 тыс рублей
11:05, 04.09.201710
Проезд до Иннополиса из Казани и обратно сделают платным
10:37, 04.09.201730
Казанцам разрешили через Интернет зачислять детей в детсады и получать архивные справки
10:25, 04.09.20176
В Татарстане дом загорелся после удара молнии
10:11, 04.09.20175
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«Дочка» «Роснано» вложит 700 млн рублей в переработку стекла в Татарстане

«Дочка» «Роснано» вложит 700 млн рублей в переработку стекла в Татарстане
16+
Фото: "Реальное время"
Проект «Роснано» заходит на территорию индустриального парка «М-7»

Компания «АйСиЭм Гласс», которая является «дочкой» «Роснано», откроет в Татарстане завод по выпуску пеностекла. Об этом сообщила глава агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина, передает РБК.

- Завод будет располагаться на территории индустриального парка «М-7». Они берут там 2 гектара. Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Они будут выпускать пеностекло из стеклобоя, - отметила Минуллина.

Так, по ее словам, завод сможет перерабатывать 20 тыс. тонн стеклобоя в год, что позволит снизить нагрузку на полигоны по ТБО.

- Для нас это важно, так как развитие экологически чистых проектов заложено в стратегии развития республики до 2030 года, - добавила она.

Кстати, пеностекло - новый строительный материал, который используется для теплоизоляции зданий.

Напомним, в июне этого года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и президент РТ Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Чубайс принял участие в открытии завода по производству нанокомпозитных растворов компании  Advenira Enterprises Inc. (США) на территории технополиса «Химград». 

Люция Кашапова, 06.09.2017, 08:12
Тэги: Производство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин06 сентября 2017, 08:21
"Они берут там 2 гектара. ... Они будут выпускать пеностекло из стеклобоя, - отметила Минуллина."
Они, они - речь развивать надо государственным чинам, книжки читать, учиться лаконично излагать свои мысли. Как только "серость" пролезает по карьерной лестнице? Стыдоба.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин06 сентября 2017, 08:25
В ответ на комментарий пользователя
"Они берут там 2 гектара. ... Они будут выпускать пеностекло из стеклобоя, - отметила Минуллина."
Они, они - речь развивать надо государственным чинам, книжки читать, учиться лаконично излагать свои мысли. Как только "серость" пролезает по карьерной лестнице? Стыдоба.
Развернуть
Талия Ильгизовна также является председателем Совета директоров ОАО "Корпорация экспорта Республики Татарстан", членом Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", членом Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ, членом Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ и членом Совета директоров ОАО "Особая экономическая зона "Алабуга".
1
1
Согласны с автором?
Максим тарасов06 сентября 2017, 08:50
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
3
0
Согласны с автором?
Горожанин06 сентября 2017, 08:59
В ответ на комментарий пользователя Максим тарасов
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
Развернуть
Максим Тарасов сидела на диете, пыталась похудеть, сбросила 7 кг. Не пробуйте Слиммер - пол меняется.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 сентября 2017, 09:01
В ответ на комментарий пользователя
Талия Ильгизовна также является председателем Совета директоров ОАО "Корпорация экспорта Республики Татарстан", членом Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", членом Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ, членом Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ и членом Совета директоров ОАО "Особая экономическая зона "Алабуга".
Развернуть
Дочь ФСБшника в учителя работать не пойдёт.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 сентября 2017, 09:14
Весь Татарстан-"нано", а народ все беднее и беднее. Все заработанные от этих "нано" и так уходит в карман этим чубайсам и ему подобным.Для народа Татарстана остаются загрязнённые этим "нано" земля и отравленный воздух.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин06 сентября 2017, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Весь Татарстан-"нано", а народ все беднее и беднее. Все заработанные от этих "нано" и так уходит в карман этим чубайсам и ему подобным.Для народа Татарстана остаются загрязнённые этим "нано" земля и отравленный воздух.
Развернуть
Народ Татарстана нанобогат
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru