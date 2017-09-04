«Ни одной самой маленькой, миленькой мышки»: в парке Урицкого уничтожили всех крыс

Была проведена точечная санитарная обработка мест обитания грызунов

В Казани в парке Урицкого уничтожили всех крыс, об этом рассказала в Instagram помощница президента РТ Наталия Фишман. В парке была проведена точечная санитарная обработка мест обитания грызунов.

- Сегодня утром в Парке Урицкого плавают утки, летают голуби и ни одной самой маленькой, миленькой мышки, - написала Фишман.

Крысы, по ее словам, появились из-за ремонта в расположенном неподалеку ДК, где были гнилые подвалы.

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) Сен 4 2017 в 10:57 PDT

Напомним, крысы в парке появились несколько месяцев назад, они питались хлебом, которым отдыхающие кормили прилетающих по вечерам уточек. По словам одного из рыбаков, однажды он даже чуть не подцепил одну из крыс на крючок удочки.