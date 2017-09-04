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«Ни одной самой маленькой, миленькой мышки»: в парке Урицкого уничтожили всех крыс

"Ни одной самой маленькой, миленькой мышки": в парке Урицкого уничтожили всех крыс
16+
Фото: архив ProKazan
Была проведена точечная санитарная обработка мест обитания грызунов

В Казани в парке Урицкого уничтожили всех крыс, об этом рассказала в Instagram помощница президента РТ Наталия Фишман. В парке была проведена точечная санитарная обработка мест обитания грызунов.

- Сегодня утром в Парке Урицкого плавают утки, летают голуби и ни одной самой маленькой, миленькой мышки, - написала Фишман.

Крысы, по ее словам, появились из-за ремонта в расположенном неподалеку ДК, где были гнилые подвалы.

Напомним, крысы в парке появились несколько месяцев назад, они питались хлебом, которым отдыхающие кормили прилетающих по вечерам уточек. По словам одного из рыбаков, однажды он даже чуть не подцепил одну из крыс на крючок удочки.

Н. Вильданов, 05.09.2017, 17:15
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин05 сентября 2017, 17:23
Сегодня днём шёл с ребёнком, видел там крысу. Недоработочка!
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Горожанин05 сентября 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня днём шёл с ребёнком, видел там крысу. Недоработочка!
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Я тоже много чего могу написать.) Вы бы хоть сфоткали. Работы проводились, так что чего им там быть.
2
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Горожанин05 сентября 2017, 17:46
Заголовок прикольный
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Злобный Аноним05 сентября 2017, 17:46
Да ладно, Наташа статуи в парк "Крылья Советов" "вернула", причём все(!!!) аж 13 июля 2017 года ... Правда уже утром 14 не было ни одной, а сейчас только две ;-)
Но кто смотрит на такие мелочи, у девушки руки устали очередной миллиард пилить, а мы тут с какими-то статуями или грызунами! Стыдно нам должно быть...
1
3
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Злобный Аноним05 сентября 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже много чего могу написать.) Вы бы хоть сфоткали. Работы проводились, так что чего им там быть.
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А ЧЕГО ИМ ТАМ не быть? Что там было сделано, ТОЧЕЧНАЯ дератизация? Таки кто вам сказал, что умные животные оказались в той самой несчастливой Точке? Сколько на этот раз крысе под хвост?
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Горожанин05 сентября 2017, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня днём шёл с ребёнком, видел там крысу. Недоработочка!
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ага, свежо придание да вериться с трудом :-D
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Горожанин05 сентября 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня днём шёл с ребёнком, видел там крысу. Недоработочка!
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Работу провели - молодцы. В парке должно быть безопасно, а то такая живность переносчик инфекций
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Злобный Аноним05 сентября 2017, 17:58
Какая прелесть! Увидел крысу - все срочно минусуют ))) Фишман же сказала, крыс нет! ))) Да, господа, не жалуйтесь потом ...
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