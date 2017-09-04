Гидрометцентр: холодная погода в Казани продлится до конца недели

Однако после этого ожидается до +25 градусов

Холодная погода продлится в Казани продлится до конца этой недели, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Так, завтра в Казани ожидается +17 градусов днем, прогнозируется небольшой дождь.

Примерно такая же погода будет вплоть до понедельника, 11 сентября, когда в столице Татарстана будет +25 градусов.

В этот день в Казани начнется бабье лето, которое продлится около 5 дней.