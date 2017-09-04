В Казани возьмут на контроль ситуацию с припаркованными около озера Изумрудное авто

К властям города обратился житель города, который попросил установить ограждение около озера

В Казани собираются взять на особой контроль ситуацию с припаркованными около озера Изумрудное автомобилями отдыхающих, об этом сегодня ProKazan.ru сообщили в исполкоме города.

К властям города обратился житель города, который попросил установить ограждение около озера, так как автомобили оставляют всего в 2 метрах от водной границы, что может негативно сказаться на экологии.

- В полномочия Администрации Кировского и Московского районов Казани составление административных материалов за парковку автотранспорта вблизи водоемов не входит. Данный вопрос входит в полномочия Центрального территориального Управления министерства экологии и ресурсов РТ. В вышеуказанное учреждение было направлено письмо с просьбой взять на особый контроль ситуацию с парковкой транспортных средств вблизи озера Изумрудное, - сообщили в исполкоме.