Мэрия: фонтан на озере Большое Чуйково был демонтирован, но там может появиться новый

Исполком займется этим в случае наличия финансов

В Казани в будущем, возможно, будет установлен новый фонтан на озере Большое Чуйково, об этом ProKazan.ru сообщили в исполкоме города. Ранее с просьбой восстановить работу фонтана к властям обратился и один из жителей города.

- Прежняя конструкция фонтана на озере Большое Чуйково пришла в негодность и ее дальнейшая эксплуатация была невозможна, в том числе с точки зрения безопасности. Поэтому в 2016 году конструкция была демонтирована. Вопрос установки нового фонтана будет рассмотрен по мере финансовой возможности, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее ProKazan.ru сделал подборку самых красивых фонтанов Казани с интерактивной картой мест расположения.