СМИ: по пути в Казань пропала фура с «химией» на 500 тысяч рублей

Выехавший из Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, который нагрузили косметикой и бытовой химией на сумму в 500 тысяч рублей, пропал по пути в Казань. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Фура выехала из города около 11:00 28 августа, местная компания, которая занимается автомобильными перевозками, по заказу петербургской фирмы должна была доставить товар казанскому оптовику.

Однако в срок, 31 августа, грузовик в Казань не прибыл, также на звонки не отвечал и 39-летний водитель - его телефон оказался выключен. Подождав несколько дней, руководство фирмы обратилось в полицию, где сейчас ведут розыскные мероприятия.