В Челнах женщине, чьей дочери проткнули на уроке глаз ручкой, выплатят свыше 200 тыс руб

Верховный суд Татарстана обязал среднюю школу № 11 Набережных Челнов выплатить 70 тысяч рублей Ильмире Эргашовой компенсации морального вреда - ее дочери в апреле 2016 года на уроке проткнули глаз шариковой ручкой, об этом сообщили в правозащитной организации "Акцент".

Ранее в Челнах суд также взыскал со школы 120 тыс. рублей в пользу дочери Эргашовой и 15,5 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба (лечение, поездки в больницу).

При этом женщина требовала компенсации в 950 тысяч рублей.

- При взыскании денежных средств в размере 950 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда будет допущено неосновательное обогащение Ильмиры Эргашовой, а также поставит МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" в тяжелое имущественное положение, - отмечалось в документе, предоставленном представителем школы.

В результате сумма компенсации была значительно снижена.

Напомним, инцидент случился на уроке музыки - 9-летний мальчик проткнул глаз карандашом своей 8-летней однокласснице. Происшествие случилось в тот момент, когда второклассники остались без присмотра – учитель заболел, а второй педагог побежала к первоклассникам.

Когда учительница вернулась ко второклассникам, она решила, что рана несерьезная. Первую помощь ребенку в школе никто не оказал. Медсестра была на курсах по повышению квалификации, а вызвать "скорую" в школу учителя не посчитали нужным - в итоге только спустя несколько часов в образовательном учреждении позвонили маме девочки, сказав, что у нее болит глаз и поэтому стоит забрать ее из школы.

С тех пор девочка перенесла 5 операций, но она не видит правым глазом.

- Если негативная динамика продолжится, то пойдет разрушение клеток, и дочь останется без глаза. Нам придется ставить стеклянный глаз, - рассказала Ильмира Эргашова. - Как это придется объяснять ребенку... Я даже представить не могу, что будет с ней. Она так и практически не общается с детьми и, по рекомендации врачей, не гуляет на улице.

Завуч Р. Ахметзянова получила выговор за то, что не организовала своевременную замену в классе другим педагогом, а также не сообщила об отсутствии учителя в этом классе директора школы.

Учителю начальных классов М. Хуснутдиновой объявлено замечание за то, что не поставила в известность о ЧП маму девочки и администрацию школы, допустив нарушение должностной инструкции.