Минздрав: в Татарстане ожидается «свиной» грипп‍

Пик заболеваемости прогнозируется в середине декабря

В Татарстане в этом году ожидается "свиной" грипп А/H1N1, об этом сегодня на брифинге в кабмине сообщил главный внештатный детский инфекционист минздрава республики, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КГМУ Владимир Анохин.

- Особенность этого эпидсезона состоит в том, что мы ожидаем на своей территории вирус гриппа А(H1N1), почти тот, который был в 2009–2010 годах. Это был тяжелый грипп, наблюдались летальные исходы. Ни один вакцинированный человек не заболел. Вообще болеют вакцинированные редко, а если и болеют, то нетяжело. Все погибшие не прошли вакцинацию против гриппа, - рассказал Владимир Анохин.

В минздраве РТ в этом году решили повысить количество привитых до 40% от жителей Татарстана, а это больше 1,5 млн человек. В прошлом сезоне эта цифра составляла 34%. Для этого были закуплены отечественные вакцины с актуальными штаммами в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Пик заболеваемости ожидается в середине декабря.

Свиной грипп — острое инфекционное заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А(H1N1) pdm09, передающееся от свиньи и человека к человеку. Вирус был открыт в 1930 году Ричардом Шоупом (США). Вирус свиного гриппа передается как через непосредственный контакт с зараженными организмами, так и воздушно-капельным путем.