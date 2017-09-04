Исследование: в России сократилось число жителей, считающих себя бедными

Число россиян, считающих себя бедными, во втором квартале 2017 года уменьшилось, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

- Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во втором квартале этого года составила 29%. Ровно столько же было в 2012 году, — пишет газета.

За этот же период в 2015 и 2016 годах о низком уровне жизни заявляли 33% россиян. Самый оптимистичный показатель за все время наблюдений (с 2000 года) был зафиксирован в 2014-м — низким свое материальное положение тогда назвали 24% граждан страны.

- В целом во втором квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во втором квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м, — пишет издание.

Исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС основано на данных Росстата.