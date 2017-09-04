В Набережных Челнах жители возмутились граффити с мальчиком и голубем на торце дома

В Набережных Челнах жители возмутились граффити с мальчиком и голубем, который появился на одном из домов по улице Мира, они пожаловались на рисунок в "Народный контроль".

По словам жителей дома, появление граффити не согласовали с собственниками квартир в этом доме. В ответе представитель власти сослался на закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", также исполком коллегиально утвердил паспорт цветового решения фасадов этого дома и рисунка на торце. Расходы по поддержанию состояния граффити будет нести генподрядная организация ООО СК "Твой дом".

При этом, по мнению властей города, граффити "повышает архитектурно-художественный уровень проспекта и в целом всего города".

Сам рисунок появилось на фасаде дома в конце этого лета, он вызвал много споров в социальных сетях - по мнению жителей города, он получился некрасивым и даже пугающим.