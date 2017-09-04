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В Казани чиновника исполкома наказали за медленную работу

В Казани чиновника исполкома наказали за медленную работу
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Фото: ProKazan

В Казани по требованию прокуратуры за неоперативность был наказан начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства исполкома города, об этом накануне сообщили в пресс-службе прокуратуры города. 

По данным надзорного ведомства, 29 мая один из жителей города обратился в исполком с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка. Соответствующий план должны были предоставить ему в течение 22 дней, однако этого не произошло.

Лишь в июле казанцу направили промежуточный ответ, согласно которому подготовить градостроительный план земельного участка на данный момент невозможно.

По данному факту было возбуждено дело по статье "неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, принятых ими в пределах их полномочий",чиновник был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Н. Вильданов, 05.09.2017, 10:40
Тэги: Штрафы
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