Сбербанк в 2019 году планирует начать выдавать паспорта и права в своих отделениях

Проект начнет тестироваться в 2018 году

Сбербанк в 2019 году планирует начать предоставлять в своих отделениях услуги многофункциональных центров (МФЦ), включая выдачу паспортов, водительских прав и регистрацию квартир. Об этом сообщил вице-президент банка Андрей Шаров.

- Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдёт в 2019 году, — приводит его слова ТАСС.

Шаров отметил, что проект будет тестироваться в 2018 году. Особенно новая функция, по его словам, актуальна для регионов, где имеется дефицит МФЦ.