Наверх
Сбербанк в 2019 году планирует начать выдавать паспорта и права в своих отделениях
10:01, сегодня1
В Казани чиновника исполкома наказали за медленную работу
10:40, сегодня
В Татарстане разыскивают школьницу, пропавшую накануне Дня знаний
10:24, сегодня6
В Набережных Челнах для 400 евреев построят первую синагогу
09:47, сегодня
«Тролли» уже в Казани:«Пятёрочка» запустила акцию
В Казани на улице Академика Арбузова водитель "Москвича" разогнался до 200 км/ч
09:27, сегодня9
Реклама
Минтранс РФ увеличит штрафы за задержку и отмену авиарейсов
09:12, сегодня1
PatrikMan: стиль и уверенность
09:00, сегодня1
"Держитесь подальше от киселя": почему казанские дети любят санатории (или не любят)
Сегодня в Казани воздух прогреется до +15 градусов
06:15, сегодня
В Татарстане будут судить «черного трейдера» за хищение более 165 млн рублей
18:46, 04.09.201714
Прокуратура РТ собирается купить для сотрудника квартиру в Зеленодольске
18:17, 04.09.201724
Коммуникационная платформа VEON стала ключом к идеальному отдыху на фестивале Kazan LIVE
Блоги ProKazan.ru: экономия на бездомных животных убивает волонтеров или зачем нужен приют
18:03, 04.09.201741
Афиша 4-10 сентября: фестиваль аудиовизуального искусства, свияжская уха и скачки
17:53, 04.09.20171
В соседней республике Башкортостан сильный поток воды снес коляску и залил торговый центр
17:43, 04.09.20179
Энциклопедия сна: почему казанцы спят неправильно и что нужно для здорового сна
Обзор тендеров: жеребцы для УВД Казани и вооруженная охрана для майдана в Березовой роще
17:36, 04.09.20178
ГИБДД ищет очевидцев: в Казани водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
16:57, 04.09.201711
На проспекте Ямашева водитель KIA насмерть сбил пенсионера
16:40, 04.09.201715
«Аварийщиков» с Назарбаева переселяют в квартиру с видом на кладбище
16:39, 04.09.201751
В Казани открылся офис для обманутых дольщиков и вкладчиков
16:26, 04.09.20179
В Альметьевске установят скульптуру Тукая на велосипеде с Шурале
16:17, 04.09.201713
Завтра в Казани будет без осадков и +15 градусов
15:51, 04.09.20171
Мэр Иннополиса: в СИЗО города с момента его основания не посадили ни одного человека
15:35, 04.09.201720
В Татарстане «легковушка» столкнулась с комбайном: погиб один человек
15:33, 04.09.201715
Житель РТ после принятия православия признался в убийстве, совершенном 15 лет назад
15:03, 04.09.201723
Минтранс РФ определит список вещей, которые пассажир может взять в самолет бесплатно
14:26, 04.09.201710
В Альметьевске насмерть переехали мужчину, лежавшего на дороге
14:05, 04.09.201719
В Казани суд снова арестовал главу штаба Навального Дмитриеву
13:46, 04.09.201738
«Здесь безумно вкусная шаурма!»: студенты из Китая о жизни в Казани и отличиях культур
13:10, 04.09.201712
В Татарстане задержали участников ОПГ, которые похищали нефтепродукты
12:35, 04.09.201710
Подробности убийства в Казани женщиной-таксистом мужа: его забил арматурой ее знакомый
12:16, 04.09.201719
«Засохшие саженцы, мусор и парковка во дворе»: на что жалуются казанцы
12:10, 04.09.201711
В Казани на десять дней закрывается движение по улице Муштари
12:02, 04.09.2017
СМИ: в Татарстане татарский язык в школах собираются сделать факультативным
11:41, 04.09.2017191
В Казани Toyota частично повисла в воздухе, наехав на "Ладу"
11:37, 04.09.201717
В Казани около строящегося коттеджа погиб 8-летний мальчик
11:07, 04.09.20174
В Казани осудили мужчину, который под видом сотрудника ФСБ похитил более 700 тыс рублей
11:05, 04.09.20179
Проезд до Иннополиса из Казани и обратно сделают платным
10:37, 04.09.201729
Казанцам разрешили через Интернет зачислять детей в детсады и получать архивные справки
10:25, 04.09.20174
В Татарстане дом загорелся после удара молнии
10:11, 04.09.20174
В Казани отремонтировали 20 школьных столовых: на каждую из них потратили по 2 млн рублей
09:34, 04.09.201712
СМИ: Совфед готовит закон о депортации иностранцев за «нежелательное поведение»
09:05, 04.09.201720
"Жизнь европейца ценится в сотни раз дороже жителя Азии": муфтий РТ призвал сплотиться
08:50, 04.09.201749
Ночная гроза в Казани: в соцсетях появились сообщения о затопленных улицах и ударах молний
08:34, 04.09.201731
Дождь, ветер и +16 градусов: в Казань пришла осень
07:00, 04.09.20177
Авария на трассе Альметьевск – Набережные Челны: легковушка опрокинулась в кювет
20:44, 03.09.20173
В Челнах могут начать озеленять крыши домов
20:12, 03.09.201713
Завтра в российских тюрьмах начнутся Дни открытых дверей
17:45, 03.09.201736
Впавший после аварии в кому мотоциклист скончался в больнице
16:19, 03.09.201744
В Казани может появиться еще один хоспис
15:33, 03.09.2017
Рустам Минниханов открыл благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента РТ
14:20, 03.09.201711
Депутат Госдумы РФ от Татарстана предлагает разрешить врачам работать на фрилансе
12:35, 03.09.201719
Смертельная авария на трассе М7 в РТ: легковушка столкнулась с фурой
11:39, 03.09.201730
В Казани спасатели ловили в квартире летучую мышь
11:12, 03.09.201718
9 улиц, больницы и роддома в Казани временно останутся без горячей воды
09:34, 03.09.201713
“Поверят Роналду или тем, кто негативит?”. Мутко об организации ЧМ и Кубка Конфедераций
08:56, 03.09.201719
Сегодня в Казани будет гроза и сильный ветер
06:20, 03.09.20179
"Ак Барс" потерпел первое поражение в сезоне, очень крупно уступив "Сочи"
19:49, 02.09.201710
В центре Казани мотоциклист на скорости более 100км/ч врезался в "Киа" и впал в кому
16:52, 02.09.201747
YouTube "герои": ГИБДД наказала водителя Mercedes, ехавшего по центру Казани по "встречке"
16:45, 02.09.201757
В Татарстане на трассе Ульяновск-Казань загорелся "Камаз"
15:45, 02.09.20179
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Сбербанк в 2019 году планирует начать выдавать паспорта и права в своих отделениях

Сбербанк в 2019 году планирует начать выдавать паспорта и права в своих отделениях
16+
Фото: wikimedia.org
Проект начнет тестироваться в 2018 году

Сбербанк в 2019 году планирует начать предоставлять в своих отделениях услуги многофункциональных центров (МФЦ), включая выдачу паспортов, водительских прав и регистрацию квартир. Об этом сообщил вице-президент банка Андрей Шаров.

- Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдёт в 2019 году, — приводит его слова ТАСС.

Шаров отметил, что проект будет тестироваться в 2018 году. Особенно новая функция, по его словам, актуальна для регионов, где имеется дефицит МФЦ.

Н. Вильданов, 05.09.2017, 10:01
Тэги: Высокие технологии
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин05 сентября 2017, 10:43
Глупость очередная...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru