Прокуратура РТ собирается купить для сотрудника квартиру в Зеленодольске

Прокуратура Татарстана собирается купить однокомнатную квартиру за 1 млн рублей для сотрудника в Зеленодольске. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, деньги планируют выделить из государственного бюджета.

- Квартира должна быть в 9-этажном жилом доме, который построили не раньше 2015 года. Площадь квартиры 38-40 квадратных метров, - говорится в техзадании.

Также отмечается, что внутри квартиры должна быть лоджия площадью 1,5-2 квадратных метров.