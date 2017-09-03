В соседней республике Башкортостане сильный поток воды снес коляску и залил торговый центр

Сильные ливни и грозы обрушились на соседнюю республику Башкортостан. Из-за проливных дождей в Уфе начался сильный потоп. В соцсетях стали появляться фото и видео затопленных улиц.

Так, один из таких потоков подхватил коляску с маленьким ребенком и понес по течению. Кроме того, затопило торговые центры. Также оказались затоплены машины. На кадрах видно, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, как люди по пояс в воде с трудом идут наперекор большому потопу.

Из-за непогоды в городе было полностью парализовано движение.

Здание МФЦ. Люди заблокированы @ufacityadm Публикация от БашДТП | ДТП/ЧП Уфы и Башкирии (@bash.dtp.official) Сен 4 2017 в 5:34 PDT

Трамвайная Публикация от БашДТП | ДТП/ЧП Уфы и Башкирии (@bash.dtp.official) Сен 4 2017 в 5:52 PDT

Напомним, накануне в Казани также прошла сильная гроза. После ливня некоторые дороги оказались затоплены, автомобили, которые заезжали туда - заглохли. Среди затопленных оказались улицы Мавлютова (возле остановки «18 поликлиника»), улица Ленская и улица Дзержинского.