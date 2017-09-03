В Альметьевске установят скульптуру Тукая на велосипеде с Шурале

В Альметьевске установят довольно необычную скульптуру татарского поэта Габдуллы Тукая, который едет на велосипеде вместе с маленьким Шурале в корзинке, она будет сделана в человеческий рост из полиэфирной смолы, рассказала продюсер проекта Полина Еж.

- Нас очень впечатлил образ Тукая как молодого мальчика-поэта. Поэты — люди очень живые, они очень остро чувствуют настоящее. Поэтому у нас возникла идея сделать образ Тукая не монументальным и далеким от современного человека, а более близким, более понятным. Сделать такого молодого мальчика в кедах на велосипеде, который просто проезжает мимо. Скульптор Павел Игнатьев придумал посадить Шурале в корзиночку для велосипеда, - цитирует "Бизнес Online" слова Полины Еж.

Местоположение скульптуры не раскрывается, она будет установлена к ноябрю.