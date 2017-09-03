В Казани открылся офис для обманутых дольщиков и вкладчиков

Сегодня, 4 сентября, в Казани открылся офис обманутых дольщиков и вкладчиков. Об этом сообщает республиканский фонд поддержки (РФП).

Как сообщает пресс-служба организации, на первом этапе работа будет вестись с клиентами, которые пострадали в ходе банкротства Татфондбанка и «ИнтехБанка», и включенными в реестр требований кредиторов, утвержденный АСВ.

Офис открылся по адресу: улица Хади Такташа, 41. Прием будет осуществляться ежедневно с понедельника по пятницу, с 10 до 12 и с 14 до 17 часов.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".