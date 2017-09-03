Мэр Иннополиса: в СИЗО города с момента его основания не посадили ни одного человека

В Иннополисе за все время с его основания в камере предварительного заключения не сидело ни одного человека, об этом рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, передает "Татар Информ".

Среди самых распространенных преступлений в IT-городе - это нарушение правил дорожного движения, для безопасности жителей в Иннополисе работает отделение полиции.

Также, по его словам, большое количество студентов не повлияло на криминальную ситуацию в городе.

Напомним, Иннополис - город-спутник Казани, расположенный в Верхнеуслонском районе. Был основан в 2012 году.