Житель РТ после принятия православия признался в убийстве, совершенном 15 лет назад

34-летний житель Татарстана признался в двойном убийстве, которое он совершил почти 15 лет назад, после принятия православия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что 1 сентября текущего года мужчина пришел с явкой с повинной и рассказал, что в феврале 2003 года в квартире одного из домов по улице Аммермана в Кронштадте убил супружескую пару.

- По словам мужчины, он в указанный день после ссоры с потерпевшим нанес ему и его жене множественные удары ножом, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в ведомстве.

Свой поступок мужчина пояснил тем, что после совершения преступления он стал православным, поэтому добровольно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.