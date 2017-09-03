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Минтранс РФ определит список вещей, которые пассажир может взять в самолет бесплатно

Минтранс РФ определит список вещей, которые пассажир может взять в самолет бесплатно
16+
Фото: ProKazan

Минтранс разработал законопроект об изменении нормативных актов в части провоза багажа, в частности, ведомство намерено законодательно закрепить понятие «ручная кладь» и зафиксировать перечень вещей, которые пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно. Об этом сообщают «Известия».

Проект разработан межведомственной рабочей группой, созданной по инициативе Минтранса. Законопроект должен не только закрепить понятие «ручная кладь», но и регламентировать возможность суммирования багажа, если пассажиры летят вместе. Предлагается установить ограничение для суммируемого багажа в 30 кг.

Этот пункт вызывает наибольшее число вопросов, так как остается неясным, какое число предметов можно пронести в самолет одновременно.

- В нормативах Минтранса, которые действуют до сих пор, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. Это давало возможность авиакомпании лавировать. По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади, — сказал «Известиям» член рабочей группы от Совета Федерации сенатор Александр Башкин.

Авторы документа пояснили, что при формировании окончательного варианта документа будут учтены пожелания пассажиров.

Н. Вильданов, 04.09.2017, 14:26
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин04 сентября 2017, 14:52
Это будут бахилы
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