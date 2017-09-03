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Обзор тендеров: жеребцы для УВД Казани и вооруженная охрана для майдана в Березовой роще

Обзор тендеров: жеребцы для УВД Казани и вооруженная охрана для майдана в Березовой роще
16+
Фото: prokazan.ru, wikipedia.org, prav.tatar.ru
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Лошадки для казанских полицейских

УВД Казани разместило тендер на поставку служебных лошадей для нужд ведомства. Цена вопроса - 313 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Как следует из документов, приложенных к госзаказу, планируется приобрести двух жеребцов верховой донской породы в возрасте от 3 до 6 лет. Масть - рыжая или бурая.Помимо всего прочего жеребцы должны быть объезжены под седло, спокойными, добронравными и выносливыми.

782 тысячи на благоустройство набережной рек Киндерка и Нокса

В Советском районе Казани приведут в порядок прибрежные территории рек Казанка, Нокса и Киндерка, а также водоем в Малых Клыках. Помимо очистки берегов и вывоза мусора, здесь скосят заросли ядовитого борщевика и вырубят аварийные деревья. Обещают, что после завершения всех работ создадут для местных жителей благоприятные условия проживания.

На эти цели из бюджета города планируют потратить 782 тысячи 136 рублей. Крайний срок для завершения работ - 31 декабря 2017 года. Аккурат к Новому году. 

Река Нокса. Фото: Дмитрий Сагдеев (wikipedia.org)

Река Нокса. Фото: Дмитрий Сагдеев (wikipedia.org)

Казанский майдан возьмут под круглосуточную охрану

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани разместила тендер на оказание услуг по охране имущества, находящегося на площадке для проведения татарского народного праздника "Сабантуй". Той самой, что в Березовой роще Казани, вблизи жилого массива Мирный.

Среди условий: наличие у сотрудников охраны удостоверения "Частный охранник" и разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему на основании Федерального закона "Об оружии". Охранять майдан нужно круглосуточно с 1 октября до 31 декабря. Час охраны обойдется в 108-130 рублей, всего же на эти цели потратят 528 тысяч рублей.

Рамиль Бикмуллин, 04.09.2017, 17:36
Тэги: Тендеры
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