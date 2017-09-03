Подробности убийства в Казани женщиной-таксистом мужа: его забил арматурой ее знакомый

В Следственном комитете рассказали подробности убийства 40-летнего мужчины, которое совершили его 38-летняя жена Ильгиза Рахимова, работающая таксистом, и ее 27-летний знакомый Вадим Гришин, выяснилось, что убийство произошло в ночь с 30 на 31 августа в поселке Сухая река.

По данным следствия, женщина поругалась со своим пьяным мужем, после чего ушла к знакомому, которому предложил убить его.

- Вооружившись металлической арматурой, они приехали домой к потерпевшему, где Гришин нанес ему несколько ударов по голове. После этого они завернули тело в постельное белье, вывезли из дома и бросили в кустах у дороги недалеко от одного из садоводческих товариществ, а окровавленное белье и орудие убийства оставили в поселке Дербышки, - рассказали следователи.

Сейчас они оба арестованы, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", продолжается расследование.