В Казани около строящегося коттеджа погиб 8-летний мальчик

В Казани в дачном поселке "Виктория Материк" около поселка Дербышки погиб 8-летний мальчик, его тело было найдено вечером 2 сентября в колодце около строящегося коттеджа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Предварительно, мальчик вместе с другим ребенком играл на территории стройки.

- В какой-то момент он наступил на кусок доски, прикрывавшей люк, и провалился в колодец глубиной 1,8 м., в который сливались отходы стройки. Поскольку доска после падения ребенка вновь закрыла люк, второй мальчик, не обнаружив товарища, рассказал об этом его родителям, - сообщили следователи.

В ходе поисков примерно через 2 часа после ЧП в 19:00 тело ребенка с признаками утопления нашли, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.