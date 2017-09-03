Казанцам разрешили через Интернет зачислять детей в детсады и получать архивные справки

До конца текущего года еще 10 типов муниципальных услуг будут переведены в электронный вид. Об этом сегодня сообщил начальник Управления информационных технологий и связей Рифат Ханнанов в ходе делового понедельника.

Так, пять из них реализуются совместно с министерством информатизации и связи РТ — зачисление детей в детсады, выдача архивных справок, выписок и копий документов, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, выдача справки (выписки) жителям жилых массивов, выдача парковочных разрешений инвалидам.

Другие пять услуг будут переведены совместно с управлением информационных технологий и связи Исполкома - согласование проекта размещения средства наружной информации, согласование архитектурно-градостроительного облика объекта (паспорт объекта), регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства, выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, выдача технических условий на отвод ливневых и талых вод на территории Казани.

Отмечается, что в планах до конца 2019 года в электронный вид перевести 44 типов муниципальных услуг.

- Перевод муниципальных услуг в электронный вид проводится для удобства горожан, экономии их времени, автоматизации бизнес-процессов и уменьшения коррупционных рисков, - отметил Ханнанов.