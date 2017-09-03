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В Татарстане дом загорелся после удара молнии

В Татарстане дом загорелся после удара молнии
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Татарстане в поселке Алексеевское накануне вечером частный дом загорелся после удара молнии, об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарные выяснили, что горят стены внутри пристройки дома, при этом сам дом был заперт, так как его хозяйка была на работе.

Пожар потушили за 20 минут, в результате пожара оказались повреждены стены пристройки и крыша, никто из людей не пострадал.

Напомним, что в Казани после прошедшего ливня оказались затоплены несколько улиц.

Н. Вильданов, 04.09.2017, 10:11
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин04 сентября 2017, 10:22
Уииии! Наиль с отпуска вышел!
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