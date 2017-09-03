В Казани отремонтировали 20 школьных столовых: на каждую из них потратили по 2 млн рублей

В Казани обновили 20 школьных столовых, на это было потрачено 43,2 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В первую очередь, появилось новое оборудование в 15 школах на общую сумму 15,8 млн руб - в школах №13, 114, 100, 97, 16, 42, 156, 171, 110, 143, 55, 94, гимназия № 2, ещё пять школ, в том числе две новые (№№9, 78, 132, 180 и 181) с 1 сентября присоединились к проекту "Школьный ресторан", на их переформатирование столовых в рестораны было направлено 27,4 млн руб. (из них 20,2 млн руб. - на ремонт, 2,5 млн руб. – на закупку мебели, 4,7 млн руб. – на оборудование).

Также к началу учебного года был открыт новый кондитерский цех, благодаря которому можно будет выпускать 35 наименований кондитерских изделий: шоколадные кексы мишки Барни, ромовая баба, маффины, краффины, пирожное Брауни, поп-кейк, изделия из слоеного теста.

С 1 сентября повышены оклады заведующих производством школьных пищеблоков (шеф-поваров), а также поваров и кухонных рабочих, которые были переведены в штат департамента продовольствия, до 18, 13 и 11 тыс. рублей соответственно. Помимо этого, дополнительно работникам начисляется премиальная часть в зависимости от выполнения тех или иных показателей до 120%.

При этом по прежнему в школьных столовых отсутствует необходимое количество работников - при необходимых 2100 рабочих в них работают 1800 человек.

Стоимость горячего питания в школах осталась прежней: двухразового питания для младших школьников (1-4 классы) - 80 рублей в день, одноразового для старшеклассников – 58 рублей.