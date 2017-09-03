СМИ: Совфед готовит закон о депортации иностранцев за «нежелательное поведение»

Комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, предусматривающий выдворение иностранных граждан из страны за «нежелательное поведение». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах.

В документе будет введено понятие «нежелательное поведение», под которым будет подразумеваться деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности.

- Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применён и к российским гражданам и юрлицам, — заявил источник.

По словам источников, гражданам России будет грозить административная или уголовная ответственность, а иностранцам — выдворение из страны.

Законопроект будет внесён в Госдуму в начале 2018 года и дополнит существующий федеральный закон «О нежелательных организациях».