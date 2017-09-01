«Жизнь европейца ценится в сотни раз дороже жителя Азии»: муфтий РТ призвал сплотиться

Муфтий РТ Камиль Самигуллин накануне прокомментировал реакцию стран Запада на события в Мьянме, где после столкновений погибли несколько сотен мусульман, по его словам, он удивлен, что "представители цивилизованной Европы" осуждают Курбан-байрам и не хотят замечать "что в Мьянме (бывшая Бирма) вырезают как скот тысячи беззащитных мусульман!". Об этом он написал в своем Instagram.

- Почему молчат все западно-европейские институты по защите прав человека? Почему американские политики не выступают с осуждающими речами? Почему после резни мусульман в Мьянме Эйфелева башня и здание мэрии Парижа не окрасились в траурные цвета? В то время как при каждом теракте — в Бельгии, в США, в Великобритании — главный символ французской столицы подсвечивался соответственно флагу пострадавшей страны. Это называется двойные стандарты! К сожалению, жизнь европейца ценится в сотни раз дороже жителя Азии, - говорится в его сообщении, которое он выложил вместе с фотографией плачущего барана.

Камиль Самигуллин осудил политику двойных стандартов и призвал страны мира сплотиться, чтобы защитить мусульман в Мьянме.

25 августа боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.

Накануне в Москве в поддержку мусульман Мьянмы прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек.