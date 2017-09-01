В Челнах могут начать озеленять крыши домов

Высотки в Набережных Челнах планируют превратить в сады в рамках новых правил городского благоустройства. Планируется, что сады будут доступны для посещений, в них будут открываться кафе.

Ландшафтно-архитектурные объекты на стадии проектирования будут решать вопросы безопасности и использования грунтового покрытия, вазонов, водоотводов гидро- и пароизоляционных конструкций.

Документ о Правилах благоустройства территории города Набережные Челны должен получить одобрение большинства. Общественные слушания пройдут 15 сентября.