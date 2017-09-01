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Завтра в российских тюрьмах начнутся Дни открытых дверей

Завтра в российских тюрьмах начнутся Дни открытых дверей
16+
Фото: ProKazan

С понедельника, 4 сентября, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с понедельника запускает всероссийскую акцию, во время которой откроет двери колоний и тюрем для родственников осужденных и общественников. Об этом сообщает “Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акция проводится в 200-летию издания Указа императора Александра I о создании этапов (транзитных тюрем - ИФ) на пути в Сибирь. Первые тюрьмы откроются во Владимирской области. В Татарстане органы исполнительной системы будут готовы поучаствовать в акции 11-12 сентября.

Цель акции - экскурс в историю уголовно-исполнительной системы (УИС), знакомство с современными условиями содержания заключенных, производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы, обсуждение существующих проблем и путей их решения", - сообщает ведомство.

Ольга Плешкова, 03.09.2017, 17:45

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Комментарии

Анвар03 сентября 2017, 18:02
Ну и заголовок.
1
5
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Горожанин03 сентября 2017, 18:07
Украл - выпил - в тюрьму!
Украл - выпил - в тюрьму!
Романтика!
2
0
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Муми Троль03 сентября 2017, 18:34
Милости просим на экскурсию в будущее!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин03 сентября 2017, 18:39
Нам туда не надо,а вот чиновникам и депутатам берущим взятки,не мешает там побывать
0
7
Согласны с автором?
Горожанин03 сентября 2017, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Нам туда не надо,а вот чиновникам и депутатам берущим взятки,не мешает там побывать
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Ваш коммент будет лучшим 100 пудово..
0
1
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