В Казани может появиться еще один хоспис

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов планирует ввести в обсуждение законопроект о безвозмездном выделении земли под строительство детских хосписов. Проект закона могут рассмотреть уже этой осенью.

Если законопроект будет принят, в Казани на благотворительные средства будет построено еще одно здание детского хосписа. Для строительства выбирают два места: в одном нужна перестройка, второе требует строительства в нуля.

Отметим, что летом в Татарстане проходил сбор денег для постройки нового здания детского хосписа. За три месяца организаторы собрали 16 млн. 195 тыс. 183 руб.