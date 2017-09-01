Рустам Минниханов открыл благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента РТ

Сегодня в гольф-клубе “Свияжские холмы” президент РТ Рустам Минниханов открыл VII благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Ежегодно соревнования собирают десятки любителей этого вида спортивной игры. Деньги, собранные в рамках мероприятия, направляются на поддержку “Дома Роналда Макдоналда” в Казани, где родители могут жить, пока ребенок проходит длительное лечение ДРКБ.

В 2016-м году сумма благотворительных сборов составила 2 млн. рублей. В этом году организаторы собрали более 3 млн. рублей.