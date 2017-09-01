Депутат Госдумы РФ от Татарстана предлагает разрешить врачам работать на фрилансе

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов предложил разрешить врачам работать в клиниках, не вступая в штат. Об этом сообщает “Татар-Информ”.

Как сообщает издание со ссылкой на Фаррахова, врачи в этом случае будут отвечать за работу самостоятельно. Оплачиваться в этом случае будут не часы, а конкретная работа специалиста.

- Это возможность для высококлассных специалистов, которые нацелены на развитие, являются лидерами своих направлений свободно передвигаться из одной клиники в другую, работая на договорных основах», — считает Айрат Фаррахов. Кроме того, сами клиники будут иметь договорные отношения с ведущими специалистами, а пациенты иметь возможность лечиться у реального лидера в отрасли, а не у того, кого назначали.

Пока законопроект разрабатывается и обсуждается парламентарием. Как отмечает депутат, идея имеет много сторонников.