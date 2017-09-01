В Казани спасатели ловили в квартире летучую мышь

В ночь на субботу в одной из казанских квартир спасатели ловили летучую мышь. Об этом сообщает пресс-лужба МЧС.

Жители дома №1/104 по улице Дубравной позвонили на номер экстренных служб и сообщили, что в квартиру залетела летучая мышь. Напуганное животное выбраться уже не могло.

Приехавшие спасатели поймали мышь и отпустили на волю.